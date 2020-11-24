Arıklı:CTP’nin hükümeti kurma ihtimalini % 60’larda görüyorum

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT’de 14. Saat programına katılarak geniş tabanlı hükümet modelleri üzerindeki görüşlerini aktardı. İşte Arıklı’nın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“TUFAN HOCA’NIN HÜKÜMETİ KURMA İHTİMALİ % 60”

“CTP’nin hükümeti kurma ihtimalini % 60’larda görüyorum.Tufan hoca teknokrat hükümet modeli ile yola çıkarsa hükümeti kurma ihtimalini yüzde 60’dır. Yani ben empati yapıyorum Tufan Erhürman’ın yerinde olsaydım parti meclisine derdim ki; arkadaşlar elimizi taşın altına koyma zamanı geldi. Doğrudur bize geçmişte kazık atan siyasi partiler var. Bu dönemde bizi yolda bırakanlar var. Ama bunların hepsini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Seçim hükümeti kurmamız lazım bunun için de teknokrat kabine önereceğim ortaklarıma siz ne diyorsunuz diye bunu teklif ederim”

“TUFAN HOCA NAZİK BİR İNSANDIR KAHVEMİZİ İÇER”

“Tufan Hoca nazik bir insandır mutlaka bize bir kahve içmeye gelir. Kendisine ikram edeceğimiz elbette çayımız da kahvemiz de var. Kahve şekerli mi acı mı olur? Tufan Hocanın zevkine kalmış”

“TÜRKİYE’NİN HOŞUNA GİTMEYEN BİR OLUŞUMUN ORTAYA ÇIKMAMASI GEREKİR” “Yeniden 4’lü koalisyon kurulursa elbette endişemiz var. Teknokrat olursa bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ama milletvekillerinden, partilerden kişilerin katılması halinde sıkıntı çıkar. Niye? Çünkü çok açık söyleyim. Önümüzdeki ayın yani Aralık ayının sonuna kadar takriben 1.5 Milyar TL acil paraya ihtiyaç var. Maaşların, 13. Maaşların ödenebilmesi için. Bu parayı kendi öz kaynaklarımızdan karşılama imkanı yok. Bu parayı nereden bulacaksınız? Türkiye’den. İşte burada Türkiye ile konsensus sağlayabilmek, görüşebilmek için Türkiye’nin en azından hoşuna gitmeyen bir oluşumun ortaya çıkmaması gerekir diye düşünüyorum”

“TUFAN ERHÜRMAN’IN KILI KIRK YARACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

“Daha düne kadar Türkiye’ye her türlü lafı sokuşturan, Türkiye ile cebelleşen, Türkiye’yi aşırı müdahalecilikle suçlayan ve bu noktada da tezlerine devam eden kişilerin hükümette yer alması halinde empati yapın lütfen siz olsanız böyle bir oluşuma “tamam kardeşim senin istediğin şu kadar verdim gitti” diyebilir mi? Bu mümkün değil. Bu açıdan sayın Tufan Erhürman’ın kılı kırk yaracağını düşünüyorum”

“GEÇMİŞTE 4’LÜ KOALİSYONDAN AĞZIMIZ YANDI”

“O 4’lü dediğimiz şey ne kadar reel bilemiyoruz. Öyle bir çırpıda herkesin umut ettiği gibi 4’lü koalisyonu kurduk kaldığımız yerden devam edelim diyemez.Hemen hemen imkansız. Geçmişte 4’lü koalisyondan ağzımız yandı” “4’lü kısa vadeli bir seçim hükümeti olursa çok zor değil. İcraat hükümeti kuracağız derlerse ben onda çok büyük sıkıntılar görürüm”

“ŞUANDA DA MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ NOKTASINDAYIM”

“Sorunlar çok büyük. Bu Meclis’ten çıkacak 2’li 3’lü 4’lü koalisyonun çözebilmesi çok zor. Bunun için geniş tabanlı milli mutabakat hükümetini aylar önce önermiştim. Şuanda da o noktadayım. Herhangi bir farklı düşüncemiz yok”

“ÖNEMLİ OLAN ERKEN GENEL SEÇİM TARİHİ”

“Bizim için önemli olan erken genel seçim tarihi ile Seçim ve Halkoylaması Yasasıdır. Şimdi burada 5’linin içerisinde seçime hazır olan partiler vardır.Biz hazırız. Aylardan beri seçim seçim diye gırtlağımızı yırttık. Onun için geciktirilemeyecek bir seçimden bahsediyorum”

BRTK