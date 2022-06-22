Arıklı:En korkulan durum, hava kararana kadar yangının kontrol altına alınamamasıdır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı BRT‘ye yaptığı açıklamada insan gücünün yeterli olmadığı bir noktada olunduğunu ifade ederek “Çaresizliğin doğrundayız, söylenecek söz yok” diye konuştu.

Türkiye’de konuşlanan bir helikopterin kısa sürede Kıbrıs’ta çıkacak bir yangına müdahale edebileceği gerekçesi ile KKTC’nin helikopter almadığını kaydeden Arıklı, Türkiye’de de yangın çıkması nedeniyle sıkıntı yaşandığını söyledi.

Güney Kıbrıs’tan ve İngiliz üslerinden gelen hava araçları ve Türkiye’den gelen helikopter ile yangının söndürülmeye çalışıldığını belirten Arıklı, en korkulan durumun ise hava kararana kadar yangının kontrol altına alınamaması olduğunu belirtti.

KKTC’nin bir an önce kendi yangın helikopterini alması gerektiğini vurgulayan Arıklı, ülkenin helikopter için para ayırabilecek durumda olduğunu söyledi.

Arıklı “4.5-5 G ihalesinden 100 milyon dolar para bekliyoruz. Bunun yüzde 10’unu buna ayırabiliriz. Bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda gündeme getireceğim” diye konuştu.

BRT