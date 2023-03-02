Arıklı:KKTC’de olası bir deprem sonrasında kesintisiz iletişim sağlanması için “İletişim Komitesi” kuruluyor

KKTC’de olası bir deprem sonrasında kesintisiz iletişim sağlanması için “İletişim Komitesi” kuruluyor...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan '17.Saat' programında önemli açıklamalarda bulundu...

Arıklı ayrıca yeni havayolu konusundaki son gelişmeleri açıkladı.

Arıklı, önümüzdeki ay içerinde yerli bir havayolu şirkenin faaliyete geçeceğini kaydederek, havayolu konusundaki eksikliğini gördüklerini ve bu eksikliğin giderilebilmesi için de ciddi gayret içinde olduklarını dile getirdi.

Yeni Havayolu şirketi ile ilgili detayları da anlatan Arıklı, yeni hava yolu şirketinin Türkiye’deki büyük bir özel havayolu şirketi ile ortaklaşa yürüttüklerini kaydeden Arıklı, İstanbul, Ankara, İzmir ana arterler ile yurt dışında bir yer ile başlanıp ihtiyaca göre diğer bölgelere de uçuş yapılacağını dile geridi.

Türkiye’nin deprem bölgelerinde iletişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını, yaklaşık 2 bin 200 civarındaki baz istasyonunun devre dışı kaldığını kaydeden Arıklı, “Anladık ki bir felaket durumunda ayakta kalması gerekn en önemli unsurlardan biri de iletişim. Bununla ilgili bugün bakanlığımızda bu konu ile ilgili paydaşlarımızı biraraya getirdik. Durum tespiti yaptık. Afet anında bir iletişim komitesi kurulması konusunda mutabık kaldık. Komitede kimler olacağı konusunda anlaştık. Komite önümüzdeki hafta toplanacak ve bir dizi önlemler kararlar alınacak” dedi.

BRT