Üstel: Yaşananlardan ders çıkararak eksikliklerimizi giderecek adımlar atıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Deprem Haftası münasebetiyle mesaj yayımladı…

Başbakan Üstel’in mesajı şöyle:

“Deprem Felaketinin yarattığı büyük acıları sarmaya çalıştığımız bu günlerde, bir doğa olayının, insan eliyle nasıl bir felakete dönüşebileceğine de üzülerek tanıklık ediyoruz.

Yaşadığımız coğrafya sayısız deprem ile yüzleşmiş ve deprem riski ile yaşamaya hazırlıklı olmamız gereken bir coğrafyadır.

Hükümet olarak, yaşananlardan dersler çıkararak, eksiklerimizi gidermek ve yaşam alanlarımızı depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmaya başlamış durumdayız.

Ülkemizde yaşanan doğal olayların birer felakete dönüşmemesi için, siyaset üstü bir anlayışla hareket ederek, konuya paydaş tüm kesimlerin ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yapılarımızı ve hazırlıklarımızı yeniden gözden geçiriyor ve alınması gereken her tedbiri alıyoruz.

Başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlere hazırlıklı olmak, halkın bilinç düzeyini yükseltmek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra sivil toplum örgütlerimizin ve her bireyin görevidir.

Bilim insanları ve sivil toplumla oluşturduğumuz Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Okullarımızın önemli bir bölümünün ilk aşama, denetimlerini tamamlamak üzereyiz. Okullarımızın ardından hastaneler ve diğer kamu kurumları ile bu süreç devam edecektir.

Bu bilinç ve duyarlılıkla bireyden topluma, her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz.

Halkımızla birlikte, ortak akıl ve işbirliği içerisinde tüm sıkıntıların ve sorunların üstesinden geleceğimizi biliyorum.

1-7 Mart Deprem Haftası’nın deprem bilincinin artırılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesile ile bir kez daha, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, halkımıza ve milletimize başsağlığı, tüm insanlığa afetsiz günler diliyorum”…

BRT