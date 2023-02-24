Arıklı:Yeni yerli havayolunun lansmanı 10 Mart’ta yapılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’nin ‘Burası Önemli’ programına konuk oldu.

Yasa Gücü’nde Kararname süreci ve sonrasında oluşan durumu değerlendiren Arıklı, olası depreme her zaman hazır olmak gerektiğini vurguladı.

Sivil savunma ve itfaiyenin teknik donanımına yatırım yapılması; kamu binaları ve okulların tadil edilmesi gerektiğini belirten Arıklı, acil hareket etmeleri gereken bir sürecin kapıda olduğunu, ilk olarak da yasa gücünde kararname ile Deprem fonu yaratma yoluna gittiklerini anlattı…

Meclis komite sürecini değerlendiren Arıklı şöyle konuştu:

‘Deadline koyduk. Ad-Hoc Komite’ler samimiyse, muhalefet samimi ise bir hafta içinde konsenusla geçirelim. İşi uzatmaya götüreceklerse, yasayı komiteden geçiririz ve genel kurulda yasalaştırırız. Şu ana kadar aksilik yok, gönüllülük esasına dikkat çekiyorlar. Belli kesimler kampanya yapacak. Gerekçelerle, imza kampanyası açacaklar ve kesintiyi kabul etmeyecekler. Orada aramızda sıkıntı olacak. Gelin denetleyin. Şeffaf denetlensin. Sıkıntımız yok. Yasada neyin nereye harcanacağı belli. Yanlış varsa çıksınlar deşifre etsinler. Ama Bu iş yapılmalı. Bütçe de açık büyük. 13 Milyar açık olacak. Bu şartlarda Türkiye’den para istemek ahlaki olmaz.’

Arıklı, yasa gücünde kararnamenin, kamuoyuna daha iyi anlatılmasının önemine de vurgu yaptı.

Arıklı, yeni yerli havayolu şirketinin 10 Mart’ta lansmanını yapacağını, 16 Nisan’da da ilk uçuşunu yapacağını açıkladı.

Arıklı, 1 uçak taksi 2 de uçak şirketinin uçuş başlatmak istediğini, denetimlerin sürdüğünü, yakında faaliyete başlamalarının beklendiğini, böylelikle, bilet fiyatlarının daha da ucuzlayacağını sözlerine ekledi.

BRT