Gazimağusa Belediyesi, Laguna Deniz Yıldızı sakinlerine ihbar gönderdi

Gazimağusa Belediyesi, Vakıflar İdaresi’ne ait Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları ile ilgili karar üretti.

Gazimağusa Belediyesi, Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına acilen son verilmesi yönünde ihbar gönderdi.

Açıklamada, söz konusu apartmanların can güvenliğinden yoksun olduğunun Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından yapılan statik değerlendirmeyle de tespit edildiği vurgulandı.

Apartman sakinlerine gönderilen ihbarda, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve/veya İmar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan statik değerlendirme raporu doğrultusunda, mevcut yapının olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlayamayacağının tespit edildiği belirtilerek, apartman sakinlerinin ikametgahlarını kullanmamaları istendi.

İhbarda, apartman sakinlerinden güçlendirme ile ilgili yapılacak çalışma ve proje belgelerinin de Gazimağusa Belediyesi’ne ulaştırılması istenirken, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

BRT