ARKADAŞININ KREDİ KARTINI ÇALIP...

Demirhan’da dün meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise M.T.(E-29), birlikte aynı odada kaldığı arkadaşı Mustafa Topçu’nun askıda bulunan pantolonunun cebinden kredi kartı ile bankamatik kartını çaldı.

M.T., Topçu’dan birisini arama bahanesi ile aldığı cep telefonundan kartın bağlı olduğu bankayı arayarak kredi kartı bilgilerinin telefona gelmesini sağladıktan sonra kredi kartı şifresini değiştirerek, söz konusu kart ile kumar oynamak suretiyle toplam 2 bin 790 TL tutarında harcama yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.