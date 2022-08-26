Arnavut’un ölüm sebebi kalp krizi
Arnavut’un ölüm sebebi kalp krizi
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Lefkoşa’da 23 Ağustos’ta rahatsızlanarak kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan eski BRT çalışanlarından Mücahit Arnavut’a otopsi yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, otopside ölüm sebebi “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olarak saptandı.
BRT
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