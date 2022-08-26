Çektiği fotoğrafta gördü! Mezarlıktaki kadın tüyler ürpertti

Ailesiyle birlikte keyifli bir gezinti yapmak için yola çıkan kadın, yaşadıkları güzel anları kayıt altına almak için çekim yapmaya başladı. Ancak ne olduysa eve geldikten sonra oldu. Mezarlık yakınında çektiği fotoğraflarda gördüğü şey tüyler ürpertecek cinstendi.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr - İngiltere'de yaşayan temizlik işçisi Mandy Steel (45), 13 Ağustos’ta oğlu ve kızıyla birlikte Kuzey Tyneside’da bulunan Tynemouth Kalesi'ni ve kale yakınlarında bulunan manastırı ziyaret etti. Güzel bir aile gezisi hayaliyle başlayan yolculuk, Mandy Steel’in kamerasına takılan bazı görüntülerle ilginç bir hal aldı. Gezinin önemli bir bölümünü kamerasıyla kayıt altına alan ve çocuklarıyla yaptıkları keyifli gezinin ardından evine dönen kadın, kalede çektiği fotoğrafları incelemek için telefonuna uzandığında gördüklerine inanmakta ilk etapta güçlük çekti. Fotoğrafları inceleyen kadın, manastırın bulunduğu bölgede çektiği fotoğraflarda mezarlık alanda bir şey gördü.



Uçurumun hemen kenarında kameraya takılan detayı yakından inceleyen Mandy, mezarlıkların bulunduğu alanda duran kişinin eski dönem modasına uygun olarak giyindiğini fark etti. Kızının çektiği fotoğrafları da incelemeye başlayan kadın, kızının fotoğraflarında bu tarz bir detay bulunmadığını fark etti. Şaşkına dönen Mandy geçmişi 7'nci yüzyıla kadar uzanan tarihi bölgede bir hayalet gördüğünü söyleyerek paranormal bir olayı kamerayla kayıt altına aldığına inanıyor.

'BURANIN BÜYÜK BİR GEÇMİŞİ VAR'

Hayaletlere inandığını belirten 2 çocuk annesi, çektiği görüntülerin paranormal olayların gerçek olduğuna yönelik kanıt değerinde olduğunu da ekledi. Mandy, “Ben çocukluğumdan beri hayaletlere inanırım. İnsanlar bu yüzden benimle dalga geçer ve bunun aptalca bir düşünce olduğunu söylerler. Ancak şimdi elimde büyük bir kanıt var" dedi.

Çektiği fotoğrafları gördüğünde şoke olduğunu belirten Mandy, “Akşam eve geldiğimde gözlerime inanamadım. Fotoğrafları defalarca yeniden inceledim. Aklıma ilk önce kostüm giymiş biri olabileceği geldi. Fakat o gün hava çok sıcaktı ve bir insanın o havada bu elbiselerle dolaşması çok zordu" şeklinde konuştu. Kızının telefonunda bulunan fotoğrafları da incelediğini söyleyen kadın, “Kızımın telefonunda çekilen fotoğraflarda şapkalı kadını göremedim. Sadece benim telefonumda bulunan fotoğraflarda görülüyordu. Bu yüzden şüphe ettim ve kaleyi araştırmaya başladım”ifadelerini kullandı.

"Tynemouth Kalesi'nin çok eskilere dayanan bir geçmişi var. Araştırma yaparken daha önce kale çevresinde başka hayaletler görenler olduğunu da öğrendim" diyen kadın,"Daha önce görülen hayaletin Olaf adında bir Viking olduğunu duydum" detayını paylaştı. Kale tarihi hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hayaletlere yönelik iddiaları sormak için yetkililerle iletişim kurmaya çalıştığını belirten Mandy, henüz kimseyle iletişim kuramadığını ve bu konuda kimsenin ona yardımcı olmadığını belirtti.

Tynemouth Kalesi ve kale yakınlarında bulunan manastır, geçtiğimiz şubat ayında da gündeme gelmiş ve bölgede paranormal olayları araştırdığını iddia eden Kayleigh Woods, bölgede dolaşan bir hayaletin fotoğrafını çektiğini söylemişti.

ALDIKLARI EVİN HAYALETİ PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Hayaletlerle ilgili yaşanan ilginç olayların bir örneği de İngiltere, Middlesbrough'da yaşandı. 30 yaşındaki Lauren Roth, kocası Stephen, iki çocukları Arabella (4) ve Caleb (6) ile birlikte 2021'in Kasım ayında ailesiyle birlikte yeni evlerine taşındı. Başlarda her şey gayet güzel gidiyordu. Estetisyen olan Lauren'ın işleri yerindeydi, ailesiyle bu evde keyifli vakit geçiriyordu. Ancak bir süre sonra işler ters gitmeye başladı. Lauren ve ailesi için evin huzuru kaçmış gibi görünüyordu. Evde tuhaf olaylar yaşanmaya başladı, aniden ışıklar ve kapılar açılıp kapanıyordu. Üstelik sabah uyandıklarında vücutlarında anlamsız morluklar da oluşmaya başladığını fark ettiler. Ev sanki bir hayalet tarafından ele geçirilmişti.

Yaşadıkları bununla da sınırlı kalmadı. Bir pazar gecesi saat 02.00'de yatak odasının kapısı aniden açıldı. Lauren kapı kolunun aşağı indiğini ve kapının açıldığını duydu. Işıklar açılıp kapanıyordu ve Lauren yatağın ucunda birinin durduğunu hissetti. Hatta o gün yaşadıkları olay için Lauren, "Geceleri kapılar çarpıyordu. Kocam inançsız biridir hayaletlere ve kötü ruhlara inanmaz ancak son yaşadıklarımız onu bile dehşete düşürdü" dedi.

Ailenin kırılma noktası, haziran ayının son hafta sonu, oğlu gecenin bir yarısı çığlık atarak uyandıktan sonra Middlesbrough mülkünden kaçmaları oldu. Lauren yaşananlar için, "Aralık ayının sonuna kadar her şey yolundaydı. Oğlumda uyurgezerlik başladı ve garip şeyler oluyordu. Zaten tüm manevi şeylere inanıyorum, bu yüzden bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum" dedi. Yaşananlardan sonra aile, Lauren'ın annesinin yanında kalmaya karar verdi. Çaresiz kalan aile, evin hayaletli olduğunu düşündüğü için yardım almak üzere paranormal araştırmacılar olan Linzi ve Lee Steer ile temase geçti. İkili evi incelemek için 1 Ağustos günü evi ziyaret etti. Hayalet avcıları, ortaya çıkan 'şeytani işaretler' sonrasında Lauren ve ailesini bu 'perili' evi terk etmeye çağırdı. 36 yaşındaki paranormal olay araştırmacısı, evden çıktığında onun da kolunda çizikler oluştuğunu iddia etti. Olayın ardından evin anahtarlarını emlakçıya teslim eden aile, şimdi yeni bir başlangıç yapmayı umuyor.

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