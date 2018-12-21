Arsenal’den flaş Mesut Özil kararı!

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, teknik direktör Unai Emery’in gözden çıkardığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i kiralama kararı aldı.

Arsenal ile Mesut Özil’in ipleri kpma noktasına geldi… Ünlü menajer Arsena Wenger’in takımdan ayrılmasının ardından yerine getirilen Unai Emery ile sorun yaşayan Mesut’un takımdan ayrılması gündeme geldi.

Ünlü İngiliz gazetesi The Times Kuzey Londra ekibinin, Mesut'u devre arasında bir başka takıma kiralamayı düşündüğünü yazdı. Haftalık 350 bin sterlik kazanan ve takımın en yüksek maliyetli oyuncusu konumunda bulunan Mesut’un uzun süredir takımda yer almaması ve ağrılarını gerekçe göstererek idmanlara katılmaması bu karardaki en büyük etken.

İlk hedef olarak oyuncuyu bonservisi ile satmak isteyen Arsenal kulübü bunu gerçekleştiremezse oyuncuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralayacak

Bu sezon 14 maçta toplam 987 dakika görev alan 30 yaşındaki oyuncu 4 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti.