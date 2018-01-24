Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  3. Asena Atalay manken oldu!
Asena Atalay manken oldu!

Asena Atalay manken oldu!

Asena Atalay manken oldu!

A+A-

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le boşandıktan sonra sunuculuğa transfer olan Asena Atalay, şimdi de podyumlara adım attı.

Asena Atalay, dün geliri Down Sendromlu çocuklara bağışlanan defilede podyuma çıktı. 28 yaşındaki güzel sunucu, defilenin duyurusunu da önceki gün instagram hesabından yaptı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.