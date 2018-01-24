Asena Atalay manken oldu!
Asena Atalay manken oldu!
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le boşandıktan sonra sunuculuğa transfer olan Asena Atalay, şimdi de podyumlara adım attı.
Asena Atalay, dün geliri Down Sendromlu çocuklara bağışlanan defilede podyuma çıktı. 28 yaşındaki güzel sunucu, defilenin duyurusunu da önceki gün instagram hesabından yaptı.
Etiketler : Caner Erkin, Asena Atalay
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