ASGARİ DEĞİL SEFALET ÜCRETİ

Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde ‘asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkması için çalışma yaptıklarını’ açıklaması vatandaşı heyecanlandırsa da dövizin TL karşısındaki değer kaybetmesi bu sevinci yarıda bıraktı.

Yeni Bakış sokaktaki vatandaşın nabzını tuttu.

2 bin TL’nin yeterli olmadığını savunan Nadalya Göksay isimli vatandaş, bu çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu paranın da bir aile için yeterli olmadığını kaydetti. Hele ki çocuk okutanlar için bu rakamın imkansız olduğunu kaydeden Göksay, kiraların dövize endeksli olmasının kendilerini oldukça zora soktuğunu söyledi. Göksay, “Bu düşünce kötünün iyisidir” dedi.

1 asgari ücretin 1 kira demek olduğuna dikkat çeken Orçun Ersoy isimli vatandaş da “Şu anki asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor. Hükümetin açıklamaları gerçeği yansıtıyorsa 2 bin TL eski asgari ücrete göre biraz rahatlama sağlasa da yine de yeterli olmaz. Ev kirası ödeyen bir aile için asgari ücret sadece kiraya gidiyor zaten” diye sitemde bulundu.

Özlem ÇİMENDAL

Yeni yıl öncesi hükümet kanadından gelen asgari ücretin 2 bin TL ve üzeri olacağı açıklaması vatandaşı umutlandırsa da vatandaş, döviz karşısında eriyen TL, konut kiralarının yüksekliği, hayat pahalılığının gün geçtikçe arttığı ve sosyal devlet anlayışının yerleşmediği KKTC’de yeterli olmayacağı görüşünde.

“Asgari ücrette ön görülen 2 bin TL bu hayat pahalılığında Kıbrıs’ta kimseye rahatlama getirmez. Şu andaki asgari ücret asgari değil, sefalet ücreti. İnsanlar karnını doyuruyorsa şükür ediyorlar” diyen vatandaş, ön görülen miktarın yeterli olmadığı görüşünde.

Vatandaşlar Nasıl Değerlendiriyor?

Seval Alper: Kendileri yaşasın asgari ücretle bakalım yaşayabiliyorlar mı?

“Ben emekliyim ve ben bile maaşımı yetiremiyorum. Asgari ücretlinin halini düşünmek bile istemem. TL her geçen gün döviz karşısında eriyor. Asgari ücretlinin elinde zaten bir şey kalmıyor ki. En basit giderleri bile düşündüğünüzde maaş yetmiyor. Bir de evde çocuk varsa hele de okula gidiyorsa bir asgari ücretle bir ailenin geçinmesi imkansız. Asgari ücret değil 2 bin 3 bin TL dahi olsa yetmez Kıbrıs şartlarında, öldürüyorlar artık bizi. Kendileri yaşasın asgari ücretle bakalım yaşayabiliyorlar mı? ”

Emine Şeneyler: Bizi parasız bırakanlar, bolluk içinde yeni yıla girecek

“Asgari ücrette ön görülen 2 bin TL bu hayat pahalılığında Kıbrıs’ta kimseye rahatlama getirmez. Şu andaki asgari ücret asgari değil, sefalet ücreti. İnsanlar karnını doyuruyorsa şükür ediyorlar. Ben 1.700 TL emekli maaşı alıyorum ve hastayım. Hastanede sıra bekleme lüksüm yok durumum acil ve özel hastaneye gitmek zorunda kaldım. Aldığım bütün maaşı hastane masraflarına, tahlillere verdim. Yeni yıla zorluklar içerisinde giriyorum. Bize bu durumları reva görenler rahat koltuklarında bolluk içinde yeni yıl kutlamalarıyla bizi düşürdükleri durumları kutlayacaklar herhalde.”

Orçun Ersoy: 1 asgari ücret 1 kira demek

“Şu anki asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor. Hükümetin açıklamaları gerçeği yansıtıyorsa 2 bin TL eski asgari ücrete göre biraz rahatlama sağlasa da yine de yeterli olmaz. Ev kirası ödeyen bir aile için asgari ücret sadece kiraya gidiyor zaten. Hesaplar ortada aldığımız belli verdiğimiz belli. Kimsenin bir hesaplama yapmasına gerek yok her şey göz önünde zaten.”

Nadalya Göksay: Kiradaysanız ve çocuk okutuyorsanız imkansız

“Asgari ücretin 2 bin TL üstü olacağı haberini biz de duyduk. Memnuniyetle karşıladık ancak 2 bin TL de hiçbir şeye yetmez. Bir evde 1 asgari ücretle yaşamak gerçekten imkansız. Hele de kirada ve de çocuk okutuyorsanız kesinlikle imkansız. Kiraların fiyatı hep dövize endeksli, giderlerimiz hep dövize endeksli, Asgari ücrette ön görülen artışa kötünün iyisi diyebiliriz.”

Hatice Çeninel: Asgari ücretin en az 2 bin 500 olması gerekli

“Bir evde 2 asgari ücretlinin aldığı maaş bile geçinmeye yetmiyor. Bir maaş olduğu gibi kiraya gidiyor zaten. Şimdi çocuk düşüncesi var. 1 asgari ücretle geçinmeye çalışırken aynı zamanda bir de çocuğun masrafları olacak. Nasıl olacak bu geçim? İmkanı yok. Hele de kredi ödemesi ekstra giderleri hiç saymıyorum. Şimdi çocuk yok zor yetiştiriyoruz bir de çocuk olursa hiç geçinemeyeceğiz. 2 bin TL asgari ücret artışı için yine bir şey ifade etmiyor. En aşağı 2 bin 500 olması gerekir asgari ücretin.”

Salahi Şeneyler: Aybaşı aldığımız maaş ayın 5’i gelmeden bitiyor

“Alsınlar bu asgari ücretle de 2 bin ve üstü yapacakları asgari ücretle de kendileri geçinsinler. Bir ay denesinler geçinmeyi, çok merak ederim nasıl geçinecekler. Aybaşı maaşları alıyoruz, ayın 5’i gelmeden elimizde para kalmıyor. Kredi kartlarına yükleniyoruz. Ne uzuyoruz ne de kısalıyoruz. Borcu olmayan bir insan bulamazsınız çünkü 1 asgari ücretle geçinmek bu hayat pahalılığında ve dövize endeksli bizim ülkemizde yaşamak imkansız. Asgari ücretin en az 2 bin 500’den başlaması gerek insanların en azından rahat rahat boğazlarına bir şeyler geçmesi için.”

Hasret Balçık: 2 bin TL kötünün iyisi

“Hükümetten yeni yıl öncesi gelen bu açıklama hepimizi çok sevindirdi ancak 2 bin TL bile bir insanın giderlerini ortaya koyduğumuz zaman yeterli bir rakam değil. Çoğu kişi asgari ücret bile almıyor. Ama yine de 2 bin TL ve üstü olacağı haberini memnuniyetle karşıladık.”

Ufuk Tekin: Asgari ücretle geçinmek imkansız

“Asgari ücretle ev geçindirmek gerçekten çok zor. Hele de bizim gibi dövize endeksli bir ülkede bütün giderlerimiz döviz üzerinden yapılıyorsa. TL ödenip, döviz ödemek bile başlı başına mantıksız. Alınan maaşlar ayın ortasını bile getirmiyor. Asgari ücretin 2 bin TL olması biraz rahatlama sağlar diye düşünüyorum.”

Nahile Evrim: Yeni yılla birlikte yeni umutlar yeşersin

“Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Aldığımız maaşla ayın ortasını getiremiyoruz. Hayat her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Şimdiki asgari ücretle geçinmek imkansız. Umarız yeni yılla birlikte yeni umutlar da filizlenir bu topraklarda ve insanlar hak ettikleri refah seviyesine ulaşır.”