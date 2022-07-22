Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücrete yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplanıyor.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda bugün saat 11.00’de yapılacak.
Bu arada, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyonu bağlı sendika temsilcileri asgari ücret toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde destek eylemi yapacağını duyurdu.
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Hayat pahalılığı oranındaki zamla asgari ücret net 9 bin 540 TL olmalıydı. Bu oranları Hür-İş değil, Başbakanlığa bağlı istatistik kurumu belirliyor. Açlık sınırı ortadadır. Hükümet edenleri ve işverenleri asgari vicdana davet ediyoruz.” dedi.
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