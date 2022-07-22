Böyle pervasızlık görülmedi! Kızı can çekişirken babası...

26 yaşındaki Daniel James Gallagher, dokuz aylık kızı Leah Jayde'nin ölümüne ilişkin suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızını gözetimsiz bir şekilde küvette bırakan baba, Leah boğulurken sigara içip sosyal medyasında geziniyordu.

Avustralya'nın Queensland kentinden Daniel James Gallagher, 9 aylık kızı Leah Jayde'yi evlerinde su hala akarken banyoya yerleştirilmişti. Genç adam, onu 10-12 santimetre suda yalnız bırakıp sigara içerken, küçük Leah ne yazık ki küvette boğuldu. Olaydan 3 gün sonra ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gallagher, kızının ölümünden dolayı suçlu bulundu ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

HAYATA TUTUNAMADI

Gallagher tahminen yaklaşık 7 dakika sonra geri döndüğünde, Leah taşan küvette yüzüstü ve bilinçsiz halde uzanıyordu. Leah'nın annesi ve Gallagher'in ayrıldığı eski eşi olan Shaylan Gallagher ve acil yardım ekipleri olay yerine hızla ulaşıp ellerinden geleni yapsalar da Leah hayata tutunamadı.

Brisbane Yüksek Mahkemesi, Gallagher'ın mülkteki bir elektrik sorununu çözmek için Leah'ı daha önce de denetimsiz bıraktığını bildirdi. İddiaya göre, dokuz aylık bebeğin boğulmasından birkaç gün önce anne Shaylan eve geldiğinde, Gallagher sigara içerken kızını banyoda tek başına bulmuştu.

Gallagher mahkemede korkunç bir pişmanlık duyduğunu söyledi ve kızının ölümünün kaza olmadığını belirtti. Kendisinin bakımındayken kızını gözetimsiz bırakıp ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan baba, 15 ay ertelemeli beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anne Shaylan ise şimdi çocuk güvenliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor.

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