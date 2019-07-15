ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR
Asgari ücret saptama komisyonu toplanıyor
A+A-
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini belirlemek üzere toplanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30’da gerçekleştirecek.
Etiketler : Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2019 yılı, ikinci Asgari Ücreti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.