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ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari ücret saptama komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci Asgari Ücretini belirlemek üzere toplanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komisyon ilk toplantısını 17 Temmuz Çarşamba günü saat 09:30’da gerçekleştirecek.

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