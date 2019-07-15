CİNAYET ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola Owoyalr ‘ın öldürmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı görülen 11 kişi bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhlerinde sekizer gün tutukluluk emri verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.