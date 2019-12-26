ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU YARIN TOPLANIYOR!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı saat 14.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.