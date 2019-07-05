ASGARİ ÜCRETLİ PERİŞAN!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Asgari Ücretin günümüz koşullarının da dikkate alınarak 3,750 TL’ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, asgari ücretin günümüz koşullarının da dikkate alınarak 3,750 TL’ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Asgari ücret tespit komisyonu için Çalışma Bakanının davetini beklediklerini anlatan Yeltekin, mevcut asgari ücretin yaşam hakkı olan sefalet ücretinin altında olduğunu ifade etti. HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Hür İşçi sendika Federasyonu olarak 5,75 enflasyon oranına hiçbir şekilde imza atmayacağını, aynı şekilde federasyondaki diğer arkadaşlarının da imzaya sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Yeltekin, ülkenin sorunları nedeniyle batmaya sürüklenildiğini belirterek, “Bu gemi derin ve azgın sulara doğru yol almakta, bu sıkıntılar bu şekilde devam ederse bu azgın sularda hep birlikte boğulmaya mahkumuz.” şeklinde konuştu.

“Asgari ücret yaşam hakkı olan sefalet ücretinin altında”

Ali Yeltekin, hükümetin hayat pahalılığı oranlarında %2.3 kesintiye gideceğini açıkladığını anımsattı. Asgari ücrette öngörülen %2.3’lük düşüşü müdahale olarak nitelendiren Yeltekin, “2019 yılının 6 aylık hayat pahalılığı 7,49 oranında çıkması ve buna bağlı olarak %2 düşüş yaşandığı zaman oranın 5,49’a düşmesiyle asgari ücrete bürüt olarak yansıyacağı 150 TL’dir. Ortaya çıkan 150 TL de vatandaşın maaşına ancak 90 TL olarak yansır. Bu konuşulmamalıdır çünkü bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz.” şeklinde konuştu. Asgari ücretin, yaşam hakkı olan açlık sınırının altında olduğunu ifade eden Yeltekin, “Hür İşçi Sendikası Federasyonu olarak gidip de 5,49’a tekabül eden 120 veya 150 lira için imza atmayacağız. İmza atacağımızı düşünenler yalnızca hayal kurmuş olur.” dedi.

“Dün öyleydi bugün böyledi ilkesine sahip bir insan değilim”

Ali Yeltekin, asgari ücretin günümüz koşullarının da dikkate alınarak 3,750 TL’ye çıkarılması gerektiğini söyledi. Yeltekin, asgari ücretli çalışanların sefil bir yaşam sürdüğüne vurgu yaparak, vatandaşlara daha iyi bir yaşam şartı sunulması için asgari ücrette iyileştirilme yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Yeltekin, “Şu an enflasyon oranı 5,75 ise bu oran sıfır yapılsın, para yoktur diyerek Türkiye’den de para alamadıkları için düzenleme yapamadıklarını iddia ediyorlar. Düzenleme yapamadıklarından değil de yapamadıklarını söyleseler, doğru söylediklerini bilir gerçekten ellerinden öperiz.” dedi. HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Hür İşçi sendika Federasyonu olarak 5,75 enflasyon oranına hiç bir şekilde imza atmayacağını aynı şekilde federasyondaki diğer arkadaşlarının da imzaya sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Asgari ücretin açlık sınırına geldiği koşullarda ve insan hayatına hiçbir şekilde dokunmayan ücreti imzalamaktan vicdanen son derece rahatsız olacağını vurgulayan Yeltekin, “Dün öyleydi bugün böyledi, ilkesine sahip bir insan değilim. Bu yüzden bu ülkede bir an önce gerçeklerin görülmesi gerekmektedir.” dedi.

“Alınmayan önlemler nedeniyle 2019 yılı 2018’den daha kötü geçecek”

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarının, ülkedeki hangi ailenin 3 bin 150 TL bürüt, 2 bin 740 TL neti olan asgari ücretle geçinebildiği konusunda açıklama yapması gerektiğini ifade eden Yeltekin, DPÖ tarafından asgari ücretle ilgili tüm çalışmaların ortaya sunulması gerektiğini söyledi. 2018 yılında alınmayan önlemler nedeniyle 2019 yılının da kötü geçeceğine işaret eden Yeltekin, sermayenin yine siyaset üzerinden dişini göstermeye başladığını dile getirdi. Ekonomik olumsuzluklar nedeniyle yaşanılanlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirten Yeltekin, “kişisel olmadan tüm örgütlerle birlikte hareket edilerek emekçinin haklarını en iyi şekliyle savunmak bizim için önemli ve büyük bir görevdir” şeklinde konuştu.

“Mevcut asgari ücret kimsenin derdine çare değil”

Ali Yeltekin, geçmiş hükümet döneminde Çalışma Bakanı olan Zeki Çeler’in asgari ücret yasasının değişmesi için çalışmalar başlattığını anımsattı. Ancak mevcut hükümet için asgari ücret yasasını değiştirmenin önemli olmadığını ifade eden Yeltekin, burda aslında önemli olan konunun sektörel bazda en düşük ücretliyi belirlemek olduğunu belirtti. Asgari ücretin yetersizliği nedeniyle hiçkimsenin derdine çare olunmadığını belirten Ali Yeltekin, “Şu saatten sonra asgari ücret yasasının değişmesiyle de hiçbir şey olmaz. Yasa değiştiğinde de ele alınacak konular bellidir. Yasada ele alınacak konular ise büyüme hızı, hayat pahalılığı ve insanların yaşam hakları için en büyük gelire ulaşabilmektir, bunlar da zaten yerine gelmeyecektir.” dedi. Yeltekin, devleti temsil eden arkadaşların ellerinde hiçbir çalışma ve belge olmadığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Koltuğa gelen her temsilci, yalnızca gelip oturuyor. Maliye Bakanı asgari ücrete 50 lira artış verdim derse, ancak parmak kaldırıyor. Yine bu durum iş verenin de işine gelirse parmak kaldırıyor, kaldırmazsa da battık çıktık hiç artış yoktur artış yapamayacağız deyip olayı bitiriyor.” dedi. Asgari ücretin sefalet ücreti olarak devam ettirilme niyeti olduğunu belirten Ali Yeltekin, “Hür İşçi Sendika Fedarasyonu olarak bu konuda 5 kişiyle ne kadar gücümüz varsa o kadar savaş vereceğiz.” şeklinde konuştu. Ali Yeltekin, asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalara başlanıldığı taktirde neticenin temmuz sonuna kadar yetiştirilebilme ihtimalinin olduğunu söyledi. Yeltekin, ancak çalışmanın geciktirilmesi halinde neticenin ağustos sonuna kadar sarkabileceğini belirtti. Mevcut hükümete asgari ücret konusunda çağrı yaptıklarını belirten Yeltekin, “Eski Federasyon Başkanımız Ahmet Çaluda da geçmiş Hükümetin Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e asgari ücretin belirlenmesi ve düzenlenmesi için 2 kez yazımız iletilmiştir.” şeklinde konuştu. Yeltekin, asgari ücretle ilgili konunun masaya yatırılması için Çalışma Bakanı’nın, Maliye Bakanı ile konuyu istişare edip toplantıya çağırılmayı beklediklerini söyledi.

“Asgari ücret konusunda muhalefet ses çıkarmıyor”

Ali Yeltekin, asgari ücret konusunda muhalefetten geçmişte olduğu gibi bugün de ses gelmediğini belirten Yeltekin, “Dikkat edilirse, 4’lü Koalisyon hükümetinde de ana muhalefet ve küçük muhalefet olan Yeniden Doğuş Partisi (YDP)de bu duruma ses çıkarmadı. Şu anda da UBP ve HP’den oluşan ikili koalisyon hükümeti var, onların da konuyla ilgili düşünceleri ortadadır. Muhalefetin şu an ortalığı kırıp geçirmesi gerekirken ses etmemeleri de ilginç bir durumdur.” şeklinde konuştu.

Ali Yeltekin, ülkede emeği temsil edenin yalnızca İşçi Sendikaları Federasyonu olduğunu belirtti. Ülkede üç tane muhalefet partisi olduğunu dile getiren Yeltekin, bunların yalnızca Maliyenin verdiği 80 milyon açığın peşinde olduklarını bu yüzden de asgari ücret ile ilgili iyileştirilme yapılmayacağını söyledi. Yeltekin, “Maliyedeki 80 milyon açığın ortaya çıktığı biliniyor ancak, bu devletin kim tarafından 80 milyon zarara uğrattığı soruşturulmuyor ya da bulunmuyor.” dedi. Soruşturulma yapılmamasının çalmak için numara olduğunu savunan Yeltekin, “yanlışların nereden kaynaklandığı saklanıyor” şeklinde konuştu.

HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, mevcut asgari ücreti kabul etmediklerini ifade etti. Yeltekin, asgari ücretle birlikte ülkedeki kaçak işçi, enflasyon oranı ve taşeronlara kadar sıkıntıda olunduğunu belirtti.

Yeltekin, ülkenin sorunları nedeniyle batmaya sürüklenildiğini belirterek, “bu gemi derin ve azgın sulara doğru yol almakta, bu sıkıntılar bu şekilde devam ederse bu azgın sularda hep birlikte boğulmaya mahkumuz.” şeklinde konuştu.