Aşırı sıcaklarda dışarda çalışma yasağına uymayanlar için

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlığın 2 Ağustos -30 Eylül 2021 tarihleri arasında, hava sıcaklığının 40 derece ve üzerine çıktığı günlerde sürekli olarak açık havada güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla, 12.00-16.00 saatleri arasında dışarda, açıkta ve güneş altında çalışılmasını yasakladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2 Ağustos- 30 Eylül tarihleri arasında, 12.00–16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağına uymayanların tespit edilmesi halinde, çalışanlar ve vatandaşların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 102 İhbar Hattı ile Bakanlığın sosyal medya hesaplarına ulaşarak şikayetçi olabileceği belirtildi.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün, ALO 102 İhbar Hattı’na gelen ihbarları da dikkate alarak, belirtilen tarihler arasında ülke genelinde denetimler yapacağı ifade edilen açıklamada, yasağa uymayan işyerlerine İş Yasası kapsamında Çalışma Dairesi tarafından yasal yaptırım uygulanacağı da kaydedildi.