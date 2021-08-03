KTÖS, üyelerinin aşılanma oranını %91 olarak açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Covid-19 Aşı Anketi yaptı. KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamaya göre, sendikanın 2021-22 öğretim yılı başlamadan önce yaptığı bir takım ön çalışmalar kapsamında KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının ortaya çıkması adına yapılan ankete öğretmenler oldukça yüksek bir katılım gösterdi.

Tüm bölgelerden ve tüm yaş gruplarından öğretmenlere ulaşıldığı belirtilen açıklamada, anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranının %91 olarak ortaya çıktığı, aşı olmayan öğretmenlerin %54’ünün ise aşı olacağını ifade ettiği belirtildi.

Bu veriler doğrultusunda, öğretmenlerin her zaman olduğu gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ve toplum sağlığı adına bilimi kendisine rehber alıp okulların açılması için üzerine düşeni yaptığı kaydedilen açıklamada hükümetin de üzerine düşeni yapmasının temel talepleri olduğu ifade edildi.