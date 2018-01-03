Ata Demirer'den aşk paylaşımı!

Komedyen Ata Demirer, üç aydır aşk yaşadığı öğrenilen Litvanya doğumlu dizi oyuncusu Alara Bozbey ile fotoğrafını paylaştı.

Ata Demirer, gönlünü 'Dolunay' dizisinde 'Demet' karakterine hayat veren Alara Bozbey'e kaptırdı. Ailesi ve sevgilisiyle birlikte yılbaşını kutlayan ünlü komedyen, instagram'da paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyarak aşkını da ilan etmiş oldu. Fotoğrafta anne Ayten Kaçar ve Ata Demirer'in erkek kardeşi Cenk de var.

1986 senesinde Litvanya'da doğan Bozbey ile Demirer’in (45) arasında 14 yaş fark bulunuyor.