ATAOĞLU ANKARA'YA GİDİYOR!

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, temasları çerçevesinde yarın saat 12.00’de TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşecek.

Saat 22.00 ’de Ankara’ya gidecek Ataoğlu’na ziyarette, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve bazı daire müdürleri eşlik edecek.

Ataoğlu, temaslarının ardından yarın 20.00’da adaya dönecek.