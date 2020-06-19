Ataoğlu:Özel izinle KKTC’ye giriş konusundaki açıklamalar çelişkili

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, BRT’de katıldığı 45 + programında ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

UBP-HP koalisyon hükümetinin, özel izinle adaya gelen kişilerden kimlerin sorumlu olduğu konusunda başlattığı soruşturmadan bir netice çıkmayacağını belirten Ataoğlu, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazetede yayınlanması zorunluluğu olduğunu anımsattı.

Ataoğlu, bunun yapılmadığını, konunun ortaya çıkması üzerine de kabine üyelerinin topu karşı tarafa atmaya çalıştığını öne sürdü.

Yapılan açıklamaların birbiri ile çeliştiğini kaydeden Ataoğlu, yaşanan olayda bütün Bakanlar Kurulu’nun kusurlu olduğu görüşünü de dile getirdi.

Ataoğlu, Bakanlar Kurulu’nda oybirliğiyle karar alındığına dikkati çekerek, hükümet ortağı HP’nin, UBP’li Turizm ve Çevre Bakanı hakkında soruşturma başlatılması talebini de değerlendirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bir erken seçim ortamı olmadığını ve bu yönde bir hava görmediğini de söyleyerek, bunun nedenin de Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu savundu.

BRTK