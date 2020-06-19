Akıncı, Tatar’ın sunduğu kabine değişikliğini veto etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın sunduğu kabine değişikliğini veto etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın sunduğu kabine değişikliğini veto etti. Akıncı, yeni isimler arasında dokunulmazlığı kaldırılan UBP Güzelyurt Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yer alması nedeniyle, Başsavcı’dan görüş aldı ve veto kararını Başbakan’a iletti.
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