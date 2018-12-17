Defne Samyeli önceki akşam Nişantaşı Alancha adlı mekan çıkışı görüntülendi.

Muhabirlerin "Cem Bey'i yanınızda göremedik" sözlerine Samyeli "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Daha sonra 'Flaş flaş özel hayatıyla ilgili konuşmadı, ateş püskürdü' diyorsunuz. Bunların hiçbiri yok. Ateş püskürmüyorum. Ben hiç özel hayatım hakkında hiç konuşmadım ki" şeklinde cevap verdi.