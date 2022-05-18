Ateşten gömlek giydik, bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’in başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu aldı.

Genel Kurul saat 17.00’de Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında olağanüstü toplandı.

Sabah Yonca Kavşak’tan Lefkoşa’ya yürüyüş düzenleyen ve Kuğulu Park’ta toplanan eylemcilerle birlikte Meclis önünde eylem yapan CTP‘li milletvekilleri toplantıya üzerinde “Hayır” yazan siyah tişörtleriyle katıldı.

Hükümetin güven oylamasına 49 vekil katıldı. Oylama açık yapıldı, her milletvekili ismi okunduktan sonra “kabul” veya “ret” diyerek oy doğrultusunu belirtti.

Ret oyu veren CTP‘li ve HP’li milletvekilleri, salonunu terk etti. Yoklama çizelgesinde ismi okunduğunda İzinli olduğu belirtilen HP milletvekili Ayşegül Baybars toplantıya katılmadı.

Bazı CTP‘li vekiller oyunu kullanırken “Kukla hükümete ret”, “İrade gaspına red”, “Müdahaleyle kurulan hükümete ret” “Uzakdoğudan ret” gibi ifadeler kullandı.

Oylamanın tamamlanmasının ardından sonucu Meclis Başkanı Zorlu Töre açıkladı ve 29 kabul, 20 ret ve 1 katılmayanla UBP-DP-YDP koalisyonunun güvenoyu aldığını duyurdu; yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Başbakan Ünal Üstel, kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı, hükümetin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini belirten Üstel, bu günlerin üstesinden ancak dayanışma ile gelinebileceğini vurguladı.

Üstel, “Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, istişare ederek aşacağız. Geldiğimiz nokta bu. Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz için, devletimiz için bu çalışmaları yapacağız. Ben inanıyorum ki milletvekili ve bakan arkadaşlarımızla bu zor günleri birbirimizi severek, birlik, beraberlik içinde aşacağız. Bütün bunları yaparken de Anavatan Türkiye’yle iş birliği içinde bu zor günleri geride bırakacağız” dedi.

-Gelecek birleşim 24 Mayıs Salı

Öte yandan Danışma Kurulu kararı uyarınca Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun 23 Mayıstaki birleşimini ertelendi. Birleşim 24 Mayıs Salı günü yapılacak.

-Üstel Hükümeti

Koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs Perşembe günü kurulmuştu. Bakanlar Kurulu listesi 13 Mayıs Cuma, hükümet programı 16 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Muhalefet milletvekilleri hükümet programı üzerine söz almadığından genel kurul toplantısı hemen tamamlanmıştı.

UBP Genel Başkanı ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP-DP YDP koalisyon hükümetinin istifasını 30 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a sunmuştu.

Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

UBP, 23 Ocak’ta yapılan erken genel seçimlerini yüzde 39,54 oyla ilk sırada tamamlarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy aldı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 24, CTP’nin 18, DP’nin 3, HP’nin 3, YDP’nin 2 sandalyesi bulunuyor.

TAK/BRT