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Athalassa Parkı’ndaki gölde balık ölümleri

Athalassa Parkı’ndaki gölde balık ölümleri

Önemli sayıda ölüm gerçekleşti

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Rum Orman Dairesi’nin, Athalassa’daki orman parkı içerisindeki gölde 12 Mart tarihinden bu yana balık ölümleri tespit ettiği bildirildi.

Özellikle Japon balıkları ile genç sazanların öldüğünü yazan Alithia gazetesi, önemli sayıda ölüm gerçekleştiğini ancak ölümlerin sayısının çok büyük olmadığını kaydetti.

Aynı gölde 2014 yılında da balık ölümleri gerçekleştiğini anımsatan gazete, balıklardan ve göldeki sudan numuneler alınıp, incelemeye gönderildiğini ekledi.

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