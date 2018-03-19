EURO'DA REKOR ÜZERİNE REKOR!

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,95’i gördü, euro/TL 4,86’yı aşarak rekor tazeledi. Sterlin/TL ise 5,55 civarında işlem görüyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görülüyor.

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9525 ile 4 Aralık’tan beri en yüksek düzeyi gördü.

EURODA YENİ REKOR

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,86’yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681’e kadar yükseldi.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 4,41 ile tarihi zirveyi gördü.

GÖZLER FED’DE

Fed’in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed’in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

DOLARDA KRİTİK SEVİYELER

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL’de 3,9550’nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.