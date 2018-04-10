ATLAS GLOBAL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA...

Atlasglobal yeni bir açıklama yayınlayarak "Kıbrıs seferlerimiz eskisi gibi devam edecek" dedi.

Atlas Global’ın Kıbrıs seferlerini durduracağı yönündeki haberler üzerine Atlas Global 'den gelen açıklamaya göre Kıbrıs seferlerinin eskide olduğu gibi devam edeceğini ancak yaz dönemi nedeniyle 25 Nisan sonrası uçuşlarda tarife değişikliği söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre,Ercan yönüne olan uçuşlar, İstanbul Atatürk Havalimanı-Ercan haftada 14 frekans, İzmir Adnan Mendere-Ercan 4 frekans Adana Şakirpaşa Havalimanı-Ercan haftada 3 frekans olacak şekilde değiştirildi.