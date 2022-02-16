Ayda 111 bin TL kazanan 20 yaşındaki kızın kazanç yöntemini duyanlar büyük tepki gösteriyor

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen ayda 111 bin TL'ye yakın para kazanan Asha Chopra'nın kazanç yöntemini duyanlar büyük tepki gösteriyor. 3 tane şeker babası olan genç kız, her birinin kendisine para gönderdiğini ancak aralarından sadece birine aşık olduğunu söyledi. Bu yöntemi yanlış bulanlar ise genç kıza eleştiri yağdırdı.

Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki "Şeker baba" çılgınlığı giderek tepki görmeye başladı. Son olarak İngiltere'nin Sheffield kentinde ikamet eden Asha Chopra'nın aylık kazancı ve bu parayı kazanma şekli eleştiri yağmuruna tutuldu.

ŞEVKAT KARŞILIĞINDA PARA ÖDÜYORLAR

"Şeker baba" sistemi, olgun erkeklerin genç kadınlara kendilerine "şefkat" göstermeleri karşılığında para ödemelerine dayanıyor. Erkekler, bu ilişki ağı karşılığında genç kızlara pahalı hediyeler de alıyor. İngiltere'de bu şekilde aylık kazancını 111 bin TL'ye çıkaran Asha Chopra yöntemi uygulayanlardan sadece birisi. Ancak Asha, para kazanma yönteminin adil ve emeğe dayalı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

"MESELE SADECE PARA DEĞİL"

Hakkındaki eleştirilere yanıt veren Asha Chopra ise, "Mesele paradan çok daha farklı. 3 şeker babamdan biri ile çok iyi anlaşıyoruz ve bir araya geldiğimde kendimi iyi hissediyorum. Bence bu paradan daha önemli" ifadelerini kullandı.

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