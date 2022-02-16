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  3. Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler
Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler

Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler

Dünyanın çivisi çıktı! Kalabalık meydanda süs havuzunun içinde güpegündüz ilişkiye girdiler

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Avustralya'da bir çift, etraftakilere aldırış etmeden bir meydanın ortasında bulunan süs havuzunda cinsel ilişkiye girdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen yetkililer, çiftin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Avustralya'nın Perth şehrindeki Yagan meydanında bulunan bir süs havuzunda, ülkeyi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Meydandaki havuzun yanına gelen çift, herkesin gözü önünde güpegündüz cinsel ilişkiye girdi.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Bir anda iç çamaşırlarını çıkaran çift, çevredekilerin uyarılarına da aldırış etmedi. Çiftin fotoğrafını çeken bir vatandaş fotoğrafları Facebook üzerinden paylaştı. 

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bazı kullanıcılar herkesin özgür olduğunu ve toplum içinde istedikleri şekilde davranabileceğini söylerken bazı kullanıcılar ise çiftin ilişkiye girmek için havuzu kullanmak yerine yakınlarda bulunan bir motele gitmesinin daha uygun olabileceğini söyledi.

POLİS, PEŞLERİNE DÜŞTÜ 

Fotoğrafların sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından polis, çiftin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Çift bulunması durumunda para cezası alacak.

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