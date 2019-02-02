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AYDIN DENKTAŞ, PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

AYDIN DENKTAŞ, PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Aydın Denktaş, Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

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Bu sabah hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş 4 Şubat Pazartesi günü defnediliyor.

Aydın Denktaş, Lefkoşa Selimiye camiinde kılınacak öğlen namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığına defnedilecek.

Aydın Denktaş’ın oğlu Raif Rauf Dernktaş ile torunu Can Polat Denktaş’da oraya defnedilmişti.

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