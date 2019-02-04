Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydın Denktaş, bugün Selimiye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, Aydın Denktaş’ın, son bir aydır Hastanede tedavi gördüğünü, bir hafta önce çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek Aydın Denktaş’ın cumartesi günü saat 08:20 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.