Lefkoşa Çağlayan'da iki katlı kerpiç ev çöktü…

Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Reşadiye Sokak üzerinde bulunan iki katlı ev çöktü…

Polisten yapılan açıklamaya göre Ufuk Barani’nin kalmakta olduğu kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. Yıkılan evin bitişiğinde bulunan bir evin de odası yıkılarak hasar gördü.

Olay sırasında evde birinin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.