Aydınlık "Sugar Daddy" uygulamasına girdi: 6 dakikada 8 bin talip

Batı'da uzun yıllardır bilinen, kendinden yaşça küçük kadın ve erkeklerle para karşılığında birlikte olmayı 'normalleştiren' Sugar Daddy, Türkiye’de yaygınlaşıyor.

İnternette “sugar daddy” diye arama yaptığınızda; zengin ve genellikle yaşlı erkeklerin para, hediye ve iş olanağı gibi fırsatlar sunmaları karşılığında kendilerinden genç kadınlarla birlikte oldukları ilişki biçimi çıkıyor. Aydınlık'tan Beyhan-Gülşen Korkman'ın haberine göre bu ilişkiyi kabul eden genç kadına da “sugar baby” deniyor. Bu ilişki biçimi normalleştiriliyor. Hatta özendiriliyor. Sadece maddi yardıma ya da bir eşyaya ihtiyacı olan, tatil yapmak isteyen ya da duygusal olarak zor durumda olan insanların birbirlerine destek oldukları ilişki biçimi olarak pazarlanıyor. Peki gerçek ne?

TÜRKİYE’DE HERKESE AÇIK İNTERNET SİTELERİ

Dünyada oldukça yaygın olan “sugar daddy” ülkemizde de artıyor. Bu amaçla kurulmuş pek çok internet sitesine her yaştan kullanıcı doğrudan erişebiliyor. Sitelerin ana sayfasında sizi pırlantalar, lüks villalar, tekneler, havuzlar, özel uçak seyahatleri karşılıyor. Üye olurken, cinsiyetiniz, randevu veren mi randevu alan mı, kadın mı erkek mi yoksa ikisini de mi istediğinize dair soruları yanıtlıyorsunuz. Profilinize adınızı, boyunuzu, kilonuzu, sigara ve alkol kullanımınızı ve en az kaç para karşılığında gideceğinizi yazıyorsunuz.

ARKADAŞLIK VE MADDİ YARDIM BAHANESİ

Girişte sizi karşılayan metinde şunlar yazıyor “Yanlış bilinenler; Yaşça büyük insanlar vardır. Eskortluktan farksız bir iştir. Para karşılığında birlikte olunur. Hemen zengin olacağım. Tatile çıkmak istiyorsunuz ama paranız yok. Size tatilde eşlik ederek masraflarınızı karşılayacak kişi 'sugar dady’dir. Dışarı çıkmak istediniz fakat durumunuz ve paranız yok, bu kişi de 'sugar dady’dir. Bir şey satın almak istiyorsunuz ama paranız yoksa size onu satın alan kişi de 'sugar dady’dir. Özetle; ihtiyaçlarınız doğrultusunda birlikte arkadaşlık yaptığınız kişilerdir.” Son cümledeki “arkadaş” tanımı çürümeyi özetliyor.

O SİTELERE ÜYE OLDUK: 8 BİN KİŞİ İLE EŞLEŞTİK

İnternet sitelerinden birinde N. ismi ile hesap açtık. Cinsiyetimizi kadın, yaşımızı 19, konumumuzu Türkiye-İstanbul yaptık. Karşımızda 40 yaş üzeri takım elbiseli, plazalardaki odalarında fotoğraf paylaşan kişiler bulduk. Sadece bu sitede İstanbul’dan 8 bin 26 uygun kişi ile eşleştirildik. İlk 6 dakika içinde 10 kişi yazdı. Biz de onlara yazdık.

İstanbul’un bir ilçesinde yaşadığını söyleyen 32 yaşındaki M. “Yoğun ve stresli bir işim var. Evliyim… Sorunlu da olsa bir evliliğim var. Boş vakitlerimde maddi destek olurum, keyifli vakit geçirebiliriz.” yazdı.

'TAMAMEN CİNSELLİK'

Telefon numarasını vererek İstanbul-Beylikdüzü’nde olduğunu söyleyen ve maddi destek karşılığında düzenli olarak görüşmek isteyen kişi ikinci cümlesinde isteğini “tamamen cinsellik” olarak açıkladı. Kesin bir şekilde reddetmemize rağmen ısrarını sürdürdü. Şişli’de oturan ve “Sadece ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum.” diyen kişinin de ikinci cümlesi “Yemek, sohbet ve sonra cinsellik ister misin?” oldu.

“Ücretli arkadaşlık ister misin?” diyen birine de isteklerinin ne olduğunu sorduk. Aldığımız yanıt aynı oldu, “Yemek yiyebileceğim, gezeceğim, cinsellik yaşayacağım biri.”

ÇÜRÜMENİN MERKEZİ: ABD

İlk ne zaman çıktığı konusunda farklı yorumlar bulunsa da ilk ortaya çıktığı yer ABD. 1960, 1974 yıllarında ABD yapımı “sugar daddy” filmleri bulunuyor. Çikolatası bile var. Özellikle 2000’li yıllardan sonra konuyla ilgili yapılmış çok sayıda film ve dizi var. 2019 yılında Cambridge Üniversitesinde yaklaşık 900 öğrenci bu sitelere üye oluyor. Her yıl katlanarak arttığı belirtiliyor. Nebraska, ABD doğumlu ünlü şarkıcı Qveen Herby’in “sugar daddy” isimli klibi Youtube'ta 51 milyon kez izlenmiş. Sözlerinin bir kısmı şöyle “Eğer dünyanın zenginliklerini tatmak benim hakkımsa. O…lar daha iyi çalışmama izin verin. Özel bir ev sahibi, yeni ufuklara özel bir dost. Bu elmasları almak için ne yapmam gerektiğini boşver. Beni seviyor, bana tüm parasını veriyor. Bu Gucci, Prada rahat. Benim şeker babam beni seviyor, bana tüm parasını veriyor. Beni seviyor, kimseyi üstüme koymuyor. Bu o..lar beni yargılamak istiyor, ama umurumda değil.”

Fransa’da da reklamlar billboardlarda yer almaya başladı. BBC’nin haberine göre, 2017 yılında Paris'te, “öğrencilere eğitim masraflarını karşılamak için zengin sevgili bulmayı" vadeden bir internet sitesinin reklamı belediye kararıyla kaldırıldı.

odatv.com