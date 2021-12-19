Evin kameralarından kocasını izleyen kadın, gördükleri karşısında sinir krizi geçirdi

Genç bir kadın, kocasının kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ev ziyaretine gittiklerinde kocasının hasta olduğu gerekçesiyle gelmediğini belirten kadın, güvenlik kamerasını izlediğinde aldatıldığını fark etti. Görüntüde adamın, evden çıkardığı sevgilisini öptüğü anlar yer alıyor.

Sosyal medyada genç bir kadın tarafından paylaşılan görüntü, çok konuşuldu. Söz konusu görüntüde genç bir adamın, evden çıkan yarı çıplak kadını öptüğü anlar yer alıyor. Ancak olayın aslı bu kadar basit değil.

HASTA OLDUĞU GEREKÇESİYLE EVDE KALDI

Ailesinin ev ziyaretine gittiği sırada hasta olduğunu belirten adam, evde kalmak istedi. Adamın asıl amacı, evde kimse yokken sevgilisiyle vakit geçirmekti. Fakat güvenlik kamerasını hesaba katamadı.

KOCASINDAN ŞÜPHELENİP İZLEDİ

Genç kadın, ilginç bir bahaneyle kendilerine eşlik etmeyen kocasından şüphelenip, güvenlik kameralarını izledi. Kadın, kayıtlarda gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çünkü kocası, evden çıkardığı yarı çıplak bir kadını öpüyordu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İşte teknolojinin nimetleri, artık onunla değilsindir herhalde" gibi yorumlarda bulundu. Söz konusu görüntü, kısa süre içerisinde 5.3 milyon görüntülenme aldı.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin