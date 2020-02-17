AYİA NAPA'DA MAFYA HESAPLAŞMASI!
Korku geceleri geri geldi!
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Ayia Napa’da “Korku geceleri geri geldi” .
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde mafya hesaplaşmasında 4 kişi yaralandı..
Gazete manşetlerine yansıyan haberlere göre Ayia Napa’da Pazar günü sabaha karşı bir barda maskeli kişiler dehşet saçtı,25 el ateş edildi.
Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, hedefte iş insanı Ayia Napa futbol takımının eski başkanı Kostas Kritikos’un olduğu kaydedildi.
Etiketler : Ayia Napa, mafya hesaplaşması, kurşunlama
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