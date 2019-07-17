AYİA NAPA'DA TOPLU TECAVÜZ!
Şok olay!
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Haber Kıbrıs'ın haberine göre; 19 yaşındaki turist kız Rum Polisi’ne Ayia Napa’da faaliyet gösteren bir otelde 12 İsrailli tarafından tecavüze uğradığını bildirdi.
Rum Polisi 19 yaşındaki turist kızın muayene raporlarının beklendiğini ve tecavüz ettiği iddia edilen İsrailli 12 kişinin arandığını açıkladı.
Etiketler : Ayia Napa, toplu tecavüz
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