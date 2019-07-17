CİKLOS'TA YANGIN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14.50 sıralarında Lefkoşa Girne anayolu Ciklos Mevki’nin doğu kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 5-6 dönümlük alandaki makilik yabani harnup ve zeytin ağaçları ile kuru otlar yandı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman dairesi ve sivil savunma personeli tarafından kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları halen devam ediyor.