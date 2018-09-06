Aylardır süren küslük bitti!

Bir süredir küs olan ünlü DJ Kerimcan Durmaz'la sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci barıştı.

Ciğerci, hastanede tedavi gören Kerimcan'ı ziyaret ederek küslüğün bittiğini Instagram hesabından duyurdu.

Bir süredir yakın arkadaşı ünlü DJ Kerimcan Durmaz'la küs olan Selin Ciğerci, hastanede yatan Durmaz'ı ziyaret ederek aralarındaki buzları eritti. KÜSLÜK BİTTİ Sosyal medya fenomeni ve DJ Selin Ciğerci, bir süredir arası bozuk olan Kerimcan Durmaz'la barıştı. Ciğerci, geçtiğimiz gün apandisit patlamasıyla hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ı ziyaret ederek duygusal bir paylaşım yaptı.

"MUTLU GÜNÜM"

Bir süredir Kerimcan'la yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin birlikte çekilen fotoğraflarını, "Mutlu günüm. Seni görmeden Bodrum'dan tabi ki ayrılamazdım. Nazar değdi arkadaşıma her şey çok daha iyi olacak çok özlemişim" notuyla paylaştı.