7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yapmış olduğunuz işlerinizde uluslararası konular gündeminize gelebilir. Ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmaktan mutlu olursunuz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. İhtiyacınız olmayan ürünleri almanız bütçenizi zorlayabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yapmış olduğunuz işlerinizde kariyerinizi daha üst seviyeye çıkartmak için özverili çalışmalar yapacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle birlikte çalışmaktan keyif alacağınız zamanlar içerisindesiniz. Maddi olarak gelirinizi yükseltmek için farklı yatırım yolları araştırabilirsiniz. Göz önünde olmak, fark edilmek sizi motive edecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yakın çevrenizdeki kişilerin hayatı gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda yaratıcı fikirler düşünebilir yapmış olduğunuz işlerinizde uygulayabilirsiniz. Hareketli zamanlar içerisinde olacağınız bir gündesiniz. Beklediğiniz haberleri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız organizasyonlardan keyif alırsınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde iş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma içinde olmanız mümkün. Bazı konular sabırlı olmanızı gerektirecektir. Bugün endişeli bir ruh halinde içinde olabilirsiniz. Geçmişinizle ilgili konular aklınıza gelebilir. Kendinizle kalmak isteyeceğiniz zamanlar içerisindesiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün Kişisel açıdan önemli olan konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızla ilgili sıkışıklıklarda çözümler üretmeniz gereken zamanlar var. İlerleyen zamanlarda bu konuda destek alabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak ve hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde daha faklı şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize sürpriz yapın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde finansal konularınız ilgilenebilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Yeteneklerinizi geliştirerek maddi kazanıma dönüştürebilirsiniz. Bazı konuları akışına bırakmanızda fayda var. Sosyal konulara yönelmek, arkadaşlarınızla buluşmak sizi rahatlatacaktır.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Erken saatlerde arkadaşlarınızla program yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar alıp planlama yapmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizde gelişen olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sevdiklerinizle beraber tatil planı yapmanız olası.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınızda hedeflerinizin peşinden gideceğiniz bir gündesiniz. Sosyal çevrenizde göz önünde olacağınız zamanlar içerisindesiniz. Ailenizle ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Bu konuda duyduklarınız sizi huzursuz edebilir. Endişeli ve gergin bir ruh halinde olabilirsiniz. Bazı konuları kabullenmekte zorlanmanız olası.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kendinizi özgür hissedebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili plan yapmak ve sevdiklerinizi paylaşım içinde olmak sizi mutlu edecektir. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak sizi heyecanlandırır. Sosyal ve kültürel aktivitelere zaman ayırmaktan keyif alırsınız. Arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma ortamınızda akademik konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gereken zamanlar olacaktır. Bazı işlerinizde sıkışmalar meydana gelebilir. Detay gerektiren konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde göz önünde olmanız mümkün. Arkadaşlarınızla sosyal etkinliklerde buluşmak sizi rahatlatacaktır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde gündeminizde dikkat etmeniz gereken koşullar oluşabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda engellere takılmanız mümkün. Ortaklık gerektiren konularla ilgileneceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Dostlarınızla buluşmak size iyi gelir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar sizi etkilemesi mümkün. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla kabullenme içinde olacağınız koşullarla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Kolektif konulara yönelebilirsiniz. İlerleyen saatlerde tartışmalı durumlardan uzak kalmanızda fayda var.