AYNI SUÇTAN BİRÇOK SABIKASI VAR!

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası olan Alper Baran Tutucu, güneyden kuzeye 28 gram hintkeneviri ithal etmekten suçlu bulundu

Emine UYSAL

Uyuşturucu suçundan birçok sabıkası olan Alper Baran Tutucu, güneyden kuzeye 28 gram hintkeneviri ithal etmekten suçlu bulundu ve 6 ay hapis cezası aldı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla itham edilen Tutucu, aleyhine getirilen tüm davaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.

Davanın kararını okuyan Başkan Melek Esendağlı, sanığı kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini belirtti.

Esendağlı, sanığın işlediği uyuşturucu ithal suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi vahim ve artış gösteren suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Sanığın oldukça fazla benzeri sabıkası olduğuna işaret eden Esendağlı, 28 gram hintkenevirinin kişisel kullanım miktarının üzerinde olmasına rağmen, uyuşturucunun dağıtımını yaptığına yönelik olgu olmadığını kaydetti.

Esendağlı, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Kıbrıs