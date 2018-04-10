YENİ GÜNE REKORLA BAŞLADILAR!

Dolar kuru tarihi zirvesini 4.0786 TL seviyesine taşırken, sonrasında 4.06’lı seviyelere geriledi. Euro kuru 5 TL üzerindeki hareketini sürdürürken, Sterlin 5.7666 TL ile yeni rekorunu kırdı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybıyla, Türk Lirası da geriliyor. Dolar/TL uluslararası piyasalarda görülen işlemlerle tarihi rekor seviyesini 4.0786 TL’ye taşırken, saat 08.38 itibarıyla 4.0650 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL zirvesini 5.0281 TL’ye taşırken şu dakikalarda 5.0047 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/TL ise 5.7666 ile rekor kırarken, sonrasında 5.74’lü seviyelere geriledi.