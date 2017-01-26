Ayrılık Acısını Böyle Dindiriyor!
Boşanmanın ardından...
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Sarp Levendoğlu ile olan evliliğini sonlandıran Birce Akalay, kendini müziğe verdi.
Eşiyle boşandıktan sonra ilk iş olarak Sarp dövmesini sildiren ve acısını bir nebze de olsa dindirmek isteyen Akalay, bu kez çareyi şarkı söylemekte buldu.
Daha önce birçok kez şarkı söyleyerek şarkıcılık anlamındaki marifetlerini gözler önüne seren Birce Akalay, son dönemde ise Evrimcan Gündüz ile birlikte akustik eserler seslendiriyor.
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Etiketler : Sarp Levendoğlu, Birce Akalay
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