Ayrılık Acısını Böyle Dindiriyor!

Sarp Levendoğlu ile olan evliliğini sonlandıran Birce Akalay, kendini müziğe verdi.

Eşiyle boşandıktan sonra ilk iş olarak Sarp dövmesini sildiren ve acısını bir nebze de olsa dindirmek isteyen Akalay, bu kez çareyi şarkı söylemekte buldu.