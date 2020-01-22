Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. AYŞEGÜL BAYBARS HASTANEYE KALDIRILDI
AYŞEGÜL BAYBARS HASTANEYE KALDIRILDI

AYŞEGÜL BAYBARS HASTANEYE KALDIRILDI

Ayşegül Baybars Hastaneye kaldırıldı

A+A-

Baybars'ın Serdarlı'da bölge gezisi yaparken rahatsızlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Hastaneye kaldırıldı.

Baybars’ın Serdarlı’da Serdarlı Belediye Başkanı ve Serdarlı Muhtarı ile bölge gezisi yaparken aniden rahatsızlandığı belirtildi.

Gelen bilgiler arasında Baybars’ın KBB sorunu olduğu ve ekibi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Baybars’ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.