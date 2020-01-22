AYŞEGÜL BAYBARS HASTANEYE KALDIRILDI

Baybars'ın Serdarlı'da bölge gezisi yaparken rahatsızlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Hastaneye kaldırıldı.

Baybars’ın Serdarlı’da Serdarlı Belediye Başkanı ve Serdarlı Muhtarı ile bölge gezisi yaparken aniden rahatsızlandığı belirtildi.

Gelen bilgiler arasında Baybars’ın KBB sorunu olduğu ve ekibi tarafından Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Baybars’ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.