23 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Konu iş olduğunda bu aralar pek istikrarlı olduğunuz söylenemez. Bir gün birbirinden zor işleri bitirirken başka bir gün çok basit bir işle saatlerinizi harcıyorsunuz. Dengeyi sağlamalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Partnerinizle öyle güzel bir bağınız var ki birbirinizi az görmenizin buna olumsuz bir etkisi olmuyor. Bu bağı korumayı başardığınız sürece ilişkiniz daha da gelişecek ve geçekle ilgili güzel kararlar alacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Başka birinin ağzından çıkan basit bir tavsiyeyi dinlemek bugün sizi çok ilginç bir yöne doğru sürükleyebilir. Kulağınıza komik bile gelse bu fikri uygulamaktan çekinmeyin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün siz konuşurken karşınızdaki kişilerin sizi dinlemiyor olma ihtimali var. Eğer onlara kulak verirseniz önemli sorunları olduklarını anlayacaksınız. Objektif bir bakış açısından onlara tavsiye vermeniz arkadaşlarınızı rahatlatacaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Para biriktirebilmeniz için lüksten biraz vazgeçmeniz gerekiyor. Bu aralar öğlen yemeğinizi işe yanınızda götürebilir, arabanıza kendiniz yıkayabilir ve yeni kıyafetler almak için de indirim bekleyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Projenizle ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklı bir hata yapabilirsiniz ancak bunu toparlamak için çok da fazla şey bilmenize gerek olmayacak. Mantığınızı kullanmanız yeterli.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Benmerkezci olmanız gereken bir gün. Fedakarlık yapıp başkalarının isteklerini ön planda tutmaya çalışmayın. Biraz da kendi keyfinizi düşünün!

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yaşadığınız zor günlerde arkadaşlarınızın size nasıl destek olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi de sıra sizde. Başının sıkışık olduğunu gördüğünüz bir arkadaşınıza yardım teklif etmekten çekinmeyin, omuzlarındaki yükün hafiflemesi onu mutlu edecektir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Lider olmak ve diğer insanların üzerinde güce sahip olmak size inanılmaz bir haz veriyor olmalı. Aşırıya kaçmadan bunu yapmaya devam edin, takım arkadaşlarınızın da size inancı tam.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yeni tanıştığınız birine karşı bir şeyler hissetmeye başladıysanız bugün onun geçmişine dair araştırma yapabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarına bakın, nasıl biri olduğunu anlamaya çalışın ve ona göre adım atın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün önünüze çok fazla fırsat çıkacak ve şaşkına döneceksiniz. Size en çok yararı olan seçeneği bulmak için biraz düşünmeniz daha iyi olacaktır.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Normalde insanlar kendilerini ne kadar iyi kamufle ederlerse etsinler gerçek yüzlerini görmekte hiç zorlanmazsınız. Ancak bugün biraz kafanız karışmış gibi. Hemen gerçeklik gözlüklerinizi takın!