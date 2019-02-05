AZMETTİRENİ AÇIKLAYACAK MI?

Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Gifa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa’nın kardeşi ve Yeni Bakış Gazetesi Spor Şefi Serkan Kısa’ya 8 el ateş edip yaralanmasına neden olan tetikçi Emre Yalçın, 3 günlük tutukluluk süresinin tamamlanmasının ardından bugün yeniden yargı önüne çıkacak

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways önünde geçtiğimiz Cuma, saat 18.00 sularında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu,Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın, 3 günlük tutukluluğunun tamamlanmasının ardından bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılıyor.

Polis bulguları aktardı

Cumartesi günü mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktarmıştı.

Öldürmek için ateş etti

Polis, zanlı Emre Yalçın’ın Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sularında, meydana gelen “Taammüden AdamÖldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarında methaldar olduğunu belirtmişti.

“Turist” sıfatıyla adada bulunuyor

Polis Lefkoşa da Atatürk CaddesiYenişehir'de faaliyet gösteren ve Yusuf Kısa'nın direktörü olduğu Gifa Airways isimli işyeri önüne gelen ve ülkeye Türkiye’den turist statüsünde gelen zanlı Emre Yalçın’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 mm çapındaki tabanca ile konu isyerinden çıkıp iş yerinikapatmaya çalışan işyeri sahibinin kardeşi Lefkoşa'da sakin Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıylapervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmaksuretiyle ağır şekilde yaraladığını mahkemeye aktarmıştı.

Gönüllü ifade verip suçunu kabul etti

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini aktarmıştı.

“Öldürmek amacıyla sıkmamış”

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ise, pişman olduğunu ve kimseyi öldürmek istemediğini, korkutmak maksadı ile camlara ateş ettiğini yaralanan kişiyi öldürmek istemediğini söylemişti.

Serkan Kısa taburcu oluyor

Bu arada, olayda sol elinden yaralanan Serkan Kısa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirmiş ve kolundaki mermi çıkarılmıştı. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgilere göre Kısa, bugün hastaneden taburcu edilecek.