HAMİLE OLANLAR DİKKAT!

Nöral tüp defekti nedir? Nöral tüp defekti nedenleri ve tedavisi…

Bazı bebeklerin omurilik ve beyin gelişiminde ortaya çıkan Nöral tüp defekti hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Nöral tüp defekti nedir? Nöral tüp defekti nedenleri ve tedavisi…

Kesin olarak sebebi bilinmeyen ancak genetik ve çevresel koşulların neden olduğu Nöral tüp defekti nedir? Nöral tüp defekti nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

NÖRAL TÜP DEFEKTİ NEDİR?

Nöral tüp defektleri, bazı bebeklerin omurilik ve beyninin gelişiminde ortaya çıkan anormalliklerdir. En sık görülen kusurlar spina bifida (omurganın ve omuriliğin bir kısmının anormal gelişimi) ve anensefalidir (beynin ciddi anormal gelişimi).

Yaşamın ilk ayında bir embriyo (gelişen bebek) “nöral tüp” olarak adlandırılan ilkel bir doku yapısı oluşturur. Embriyo geliştikçe, nöral tüp daha sonra omurga ve sinir sistemini oluşturacak kemik, doku ve sinirlerin daha karmaşık bir yapısına dönüşmeye başlar.

Bununla birlikte, spina bifida vakalarında, nöral tüpün gelişimi ile ilgili bir sorun vardır ve omurganın (sinirleri çevreleyen ve koruyan kemiğin sırtı) tamamen kapanmaz. Spina bifida ‘bölünmüş omurga’ anlamına gelen Latince bir terimdir.

Hamileliğin nöral tüp defektinden etkilenme olasılığı 1000’de birden azdır.

NÖRAL TÜP DEFEKTİ NEDENLERİ

Nöral tüp defektlerinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

Kadınlar aşağıdaki durumlarda nöral tüp defekti olan bir bebek sahibi olma riski altındadır:

– Nöral tüp defekti olan bir bebeğe sahip olmak

– Sizin veya eşinizin nöral tüp defekti ile doğan yakın bir akrabası

– Tip 1 (insüline bağımlı) diyabetliler (gebelik diyabeti değil)

– Obezler veya bazı anti-epileptik ilaç kullananlar; özellikle sodyum valproat veya valproik asit içerenler.

NÖRAL TÜP DEFEKTİ TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Nöral tüp defektleri, hamileliğin 12. Haftasında gerçekleştirilen ultrason taraması sırasında veya daha büyük olasılıkla, 19 ila 20 haftaları arasında yapılan anomali taraması sırasında teşhis edilebilir.

Ultrason taramaları

Ultrason taraması, vücudunuzun iç görüntüsünü oluşturmak için ses dalgalarını kullanan güvenli bir prosedürdür. Çoğu hastanede kadınların hamileliği sırasında en az 2 ultrason taraması yapılır. Birincisi genellikle yaklaşık 8 ila 14 hafta arasındadır ve bazen “randevu taraması” olarak adlandırılır çünkü bebeğin ne zaman geleceğini belirlemeye yardımcı olabilir. Bu ilk tarama, durumun şiddetli olması durumunda bebeğinizin omurgasıyla spina bifidaya işaret edebilecek problemleri tespit edebilir.

Anomali taraması

Anomali taraması, hamileliğinizin 19 ila 20 haftaları arasında yapılan bir ultrason taramasıdır. Bu tarama bebeğinizle ilgili herhangi bir fiziksel sorunu tanımlamayı amaçlamaktadır. Genellikle bu tarama sırasında spina bifida teşhisi konulur.

NÖRAL TÜP DEFEKTİ TEDAVİSİ

Hastalık genellikle genetikten dolayı oluştuğundan nöral tüp defekti tedavisi için kesin bir yöntem yoktur.

Bu nedenle bu hastalıktan korunma daha çok önem arz etmektedir. Hamilelik sırasında bebeğinizde NTD olduğunu fark ederseniz; bebeğinizin durumu, doğum ve tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu konuda deneyimli sağlık uzmanınızla görüşmelisiniz.

NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNİ ÖNLEME

Hamilelikten en az bir ay önce ve hamileliğin ilk 3 ayı boyunca artan folat (folik asit) alımıyla nöral tüp defektlerinin yaklaşık üçte ikisi önlenebilir. Yeterli folat seviyeleri gelişmekte olan embriyonun ilk günlerinde, özellikle de 3. ve 4. haftalarda, nöral tüp defektlerinin meydana geldiği dönemde ve birçok kadın hamile olduklarını bilmediğinde kritik öneme sahiptir.

Günlük beslenmenizde folat takviyeli besinler de dahil olmak üzere folat bakımından zengin besinler yiyerek veya folik asit takviyesi alarak folat alımınızı artırabilirsiniz. İyi folat kaynakları arasında yeşil yapraklı sebzeler, meyveler (narenciye, meyveler ve muzlar), baklagiller ve bazı hububatlar (ekmek ve birçok kahvaltı gevrekleri artık folat eklenmiştir) sayılabilir.

Epilepsi, nöbet veya psikiyatrik bozuklukları kontrol altına almak için ilaç alan kadınların, folat almadan önce doktorlarıyla konuşmaları gerekir.