BABASI DİYE YILLARCA SU BORUSUYLA DERTLEŞMİŞ!

Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Ecvet Orhon, 45 sene boyunca babasının sandığı mezardan çıkan kemikler ve su borusu sonrası, sosyal medyadan duygu dolu bir açıklama daha yaptı:

Tekke Bahçesi’nde üzerinde Ecvet Yusuf’un mezar taşı bulunan mezarda geçtiğimiz Cumartesi günü yürütülen kazılarda, mezarı ikiye bölen beton bir duvar ve duvarın altından da paslı bir solina çıkması ardından, Ecvet Yusuf’un kızı Nilgün Evcet Orhon bir açıklama daha yaptı. Kendi sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yapan Orhon, “Babamızın askeri veya dini merasimi olmayacak, Tabutun üzerinde bayrak değil, yıllardır önce annem şimdi de torunu, oğlum Ecvet tarafından korunan üniforması örtülecek” dedi.

“BABAM SANARAK ONLARLA DERTLEŞMİŞİM”

Mezardan, bir insana ait kemikler de bu mezarda bulunmuştu. Orhon, “O kemikler dilerim ki yıllardır özlem ve çaresizlikle sevdikleri tarafından aranan bir kayba ait olsun… O her kimse, o benim sırdaşım aslında… Kırkbeş yıl o solina ile birlikte benim mutlu mutsuz her şeyimi biliyor… Babam sanarak onlarla dertleşmişim yıllardır… Işıklarda olmasını dileyerek onu rahatsız ettiysem özür diliyorum ama belki bu vesileyle o da sevdiklerine kavuşur diyorum” diye yazdı…

“İSTEYEN HERKESE KAPILAR AÇIK”

Orhon, babası Ecvet Yusuf’un cenazesinin Perşembe günü olacağını bildirerek, isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. “Ama o şehitliğe, o veda törenine, o sevgi uğurlamasına siyaset ve militarizm katmayacağız” diye belirtti.