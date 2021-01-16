Babasının silahıyla Cafede uygunsuz tavır!

Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre;

Beyarmudu’nda babasına ait av tüfeğini alarak İnci Cafe’ye giderek uygunsuz tavır ve harekette bulunan Serdar Irak tutuklandı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, tasarruf”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Irak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Av tüfeği fişeğimi masaya bırakıp kaçtı

Meselenin tahkikat memuru Salih Fidan Ersan, zanlı Serdar Irak’ın 14 Ocak 2021 tarihinde saat 06:00 raddelerinde, Beyarmudu’nda İnci Cafe’de köylünün kendisi aleyhinde dedikodu yaptıkları gerekçesi ile birlikte yaşamakta olduğu babası Selahattin Irak’a ait ev içerisindeki kilitli dolap içerisinde muhafaza edilen av tüfeğini ve bir adet canlı av tüfeği fişeğini yanına alarak kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıktan sonra İnci Cafe içinde fişeği öfkeli bir şekilde masa üzerine vurup konu işletme sahibi Ersoy İlparas’a hitaben yüksek sesle “Ölümüne Ersoy abi ölümüne” sözlerini söyleyip konu iş yerinde fişeği bırakarak rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu açıkladı. Aynı gün alınan bilgi üzerine zanlının Dörtyol Polis Karakolu’na celp edildiğini belirten Ersan, bahse konu av tüfeği ile av fişeğinin emare alındığını kaydetti. Ersan, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmdığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Serdar Irak’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.